Business news: Messico, nel 2023 esportazioni agroalimentari in aumento del 3,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 le esportazioni di prodotti agroalimentari del Messico sono aumentate del 3,9 per cento rispetto al 2022, raggiungendo un valore di 51 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (Seder) in un rapporto sul tema. La bilancia commerciale ha quindi registrato un avanzo di oltre 7 miliardi di dollari. “La vendita di prodotti alimentari dal Messico ha oltrepassato la barriera dei 50 miliardi, segno di un’economia dinamica”, ha affermato il ministro dell’Agricoltura, Victor Villalobos. Le importazioni hanno registrato un calo dello 0,07 per cento rispetto a quelle dello stesso periodo nell’anno precedente. (Mec)