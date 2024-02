Busines news: Tajani a business forum Italia-Argentina, auspico ritorno di Sace nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della diplomazia della crescita promossa dal governo italiano, l’auspicio è che “Sace torni presto a operare in Argentina”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al business forum Italia-Argentina ospitato da Confindustria. Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento al fenomeno del cosiddetto "Italian sounding", ovvero la diffusione di prodotti con marchi evocativi del nostro Paese ma non prodotti in Italia. “Dobbiamo occupare terreno con vera produzione italiana”, ha affermato il capo della diplomazia di Roma, menzionando in particolare Ice, Simest e Sace, “che rappresentano strumenti operativi della politica estera della crescita”. Riferendosi all’Argentina, il ministro ha auspicato un ritorno di Sace, “ora che il governo è impegnato a creare un Paese a misura d’impresa”, ha detto. (Res)