- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parteciperà domani, alle 18:30, in piazza del Campidoglio, a Roma, alla "fiaccolata per Navalnyj, per la libertà". In mattinata, alle 10:30, Schlein sarà impegnata nella Direzione nazionale del Pd. Lo rende noto l'ufficio stampa del Partito democratico. (Com)