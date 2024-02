Ue: domani Tajani al Consiglio Esteri, focus su Gaza, Mar Rosso e morte Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani, 19 febbraio, in missione a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione, presieduta dall'Alto rappresentante Josep Borrell, si aprirà con un confronto sulla situazione in Medio Oriente, cui farà seguito uno scambio informale con il coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari e la ricostruzione a Gaza, Sigrid Kaag. Centrale anche la tutela della libertà di navigazione e commercio nel Mar Rosso a cui l'Ue contribuirà con l'operazione navale "Aspides": domani i ministri degli Esteri europei ne approveranno ufficialmente l'avvio. Aspides, di cui l'Italia - che ha proposto l'iniziativa, insieme a Francia e Germania - avrà il comando operativo, è un importante segnale di rafforzamento per la difesa europea. In agenda anche la situazione in Sahel. Si tratta del terzo confronto in poco più di tre mesi e verterà sulle modalità del futuro impegno europeo nella regione. In particolare, i ministri si confronteranno su come assicurare continuità al ruolo dell'Ue a fronte della crescente instabilità locale. (segue) (Com)