Ue: Tajani, al Consiglio Esteri di domani invitata anche Yulia Navalnaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio dei ministri degli Esteri Ue di domani a Bruxelles è stata invitata anche Yulia Navalnaya, "la moglie dell’uomo che ha sfidato il sistema russo ed è stato ucciso dopo anni di persecuzione ingiusta e incivile". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani come riferisce una nota della Farnesina. "Le sue parole aiuteranno tutti noi europei a comprendere ancora meglio quale tipo di violento sistema dobbiamo fronteggiare e arginare in Ucraina. Ci farà sentire quale minaccia pesa sui cittadini russi e su ogni regione della nostra Europa, un continente in cui violenza, brutalità, guerra sono state riportate in maniera vergognosa e irresponsabile", ha detto Tajani. "Il governo italiano rimarrà impegnato nella difesa dell’Ucraina e dei suoi cittadini; solo ieri abbiamo firmato nuovi accordi per le installazioni elettriche del paese e continueremo l’assistenza alla difesa militare del Paese”, ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Com)