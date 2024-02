Europee: ex direttore Frontex Leggeri si candida con il Rassemblement National

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrice Leggeri, ex direttore di Frontex, si candiderà alle elezioni europee con il Rassemblement National, partito dell'estrema destra francese. Lo riferisce il “Journal du dimanche”, secondo cui si tratta di un “grande colpo” del partito di Marine Le Pen. Leggeri sarà al terzo posto nella lista delle candidature europee – il capolista sarà Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National – e potrebbe garantire un importante afflusso di voti per il partito francese. Interpellato proprio dal giornale francese, Leggeri ha criticato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Bardella, intanto, ha annunciato domani con Leggeri sarà a Mentone, alla frontiera con l'Italia per avviare formalmente la campagna elettorale verso le Europee di giugno. Leggeri, nominato nel 2015 su proposta di Bernard Cazeneuve, allora ministro dell'Interno, ha trasformato radicalmente Frontex, da piccola struttura umanitaria a forza di polizia di frontiera europea. Nei suoi confronti, tuttavia, non sono mancate le critiche da parte delle organizzazioni non governative per la sua posizione troppo rigida sulla gestione dei flussi migratori. Nel 2022, bersagliato dalle critiche, ha rassegnato le dimissioni. (Frp)