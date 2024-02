Lavoro: Corrado (Pd), noi disponibili a dialogo ma basta Far west subappalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è con l'assenza di regole e con i continui ammiccamenti a chi mette in campo pratiche spregiudicate che si può lavorare al contrasto degli incidenti sul lavoro. C'è un'imprenditoria malata e predatoria nel nostro Paese, che schiaccia e soffoca le tante eccellenze e le aziende di qualità con concorrenza sleale e pratiche spregiudicate: è quella dei ribassi impensabili, che considera la sicurezza sul lavoro un inutile orpello e i sacrosanti diritti dei lavoratori e delle lavoratrici un ostacolo verso profitti facili". Lo afferma, in una nota, Annalisa Corrado, della segreteria nazionale del Partito democratico. "Da che parte pensa di essersi messo il governo Meloni, aprendo al Far west del subappalto a cascata dentro agli appalti pubblici? Fa benissimo la nostra segretaria Elly Schlein a mettersi a disposizione per un dialogo ampio e trasversale - prosegue Corrado -, che metta da parte semplificazioni e lacrime di coccodrillo, per concentrarsi sul solo obiettivo di consentire a chi esce di casa la mattina per lavorare, di farvi rientro la sera".(Com)