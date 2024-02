Navalnyj: a Milano domani sera la manifestazione in suo ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione per ricordare Alexey Navalnyj è convocata per domani, lunedì 19 febbraio alle 19 in piazza Scala, indetta dall'associazione liberale Ponte Atlantico e dalla Comunità dei Russi Liberi di Milano. "Abbiamo indetto questa iniziativa in contemporanea con l'analoga manifestazione di Roma, cui hanno aderito tutte le forze politiche dell'arco parlamentare" spiega Alessandro Litta Modignani coordinatore di Ponte Atlantico. "Accenderemo le torce dei nostri telefoni in segno di cordoglio e di sdegno. Alexey Navalnyj ha pagato con la vita la sua opposizione al regime criminale di Vladimir Putin e il suo assassinio non dovrà mai essere dimenticato. "Contemporaneamente, in consiglio comunale, alcuni esponenti politici chiederanno l'intestazione con procedura d'urgenza di una strada della città a Navalnyj. Ci piacerebbe che fosse cambiata la denominazione di via Sant'Aquilino, dove ha sede il consolato russo. "Siamo certi - ha concluso Litta - che alla manifestazione vorranno aderire tutte le forze politiche cittadine e che la proposta sarà approvata all' unanimità". Alla manifestazione hanno già aderito Azione, Italia Viva, +Europa e altre forze politiche di ispirazione liberale e radicale. (Com)