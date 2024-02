Agricoltura: Papa Francesco saluta manifestanti, a San Pietro anche una mucca e un trattore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori in protesta sono arrivati anche in piazza San Pietro, in occasione dell’Angelus di Papa Francesco. Questa mattina un raduno simbolico di un gruppo di manifestanti ha partecipato insieme ai fedeli in preghiera all’omelia del Papa, accompagnati da un trattore e da una mucca. "Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza", ha detto il Pontefice nel corso dell'Angelus. "La ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la nostra voce e la nostra presenza nella tua Santa Casa”, si legge in una lettera inviata dagli agricoltori a Papa Francesco. "Da settimane – proseguono i manifestanti - con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo. il Governo deve darci risposte concrete, non possiamo più aspettare. Le generazioni future non possono più aspettare". (Rer)