Navalnyj: Calenda, per una volta politica si ritroverà unita

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Nel nostro Paese creiamo conflitti per qualsiasi cosa. Per una volta invece la politica si ritroverà unita. Domani saremo in piazza con tutti i partiti e i sindacati per ricordare Navalnyj e per ribadire che il regime di Putin è una dittatura imperialista e pericolosa. Ci vediamo alle 18:30 in piazza del Campidoglio". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)