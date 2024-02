Regno Unito: "The Times", Barclays verserà ad azionisti in difficoltà 10,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito britannico Barclays verserà ai suoi azionisti in difficoltà fino a 9 miliardi di sterline (10,5 miliardi di euro) nei prossimi tre anni come parte di un piano di risanamento che sarà svelato martedì dal suo amministratore delegato CS Venkatakrishnan. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times”, Venkatakrishnan, noto come Venkat, è sotto forte pressione in relazione alla necessità di aumentare il prezzo delle azioni di Barclays per placare le preoccupazioni degli investitori. In un aggiornamento strategico, che dovrebbe durare quattro ore e mezza, Venkatakrishnan dovrebbe fornire altre promesse agli investitori sulle azioni e fisserà un nuovo obiettivo per il rendimento del capitale tangibile (Rote), che probabilmente sarà aumentato dal 10 per cento per attestarsi a circa l'11 per cento. Si tratterebbe del primo miglioramento degli obiettivi di Barclays dal 2017. Venkat è diventato Ad da novembre del 2021 quando Jes Staley si è dimesso per contestare un rapporto della Financial Conduct Authority che ha scoperto come non sarebbe stato sincero sui suoi legami con Jeffrey Epstein, defunto imprenditore statunitense condannato per molestie sessuali. (Rel)