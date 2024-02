© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma si intromettono per impedire a un sindaco un provvedimento sulla velocità dei 30 chilometri orari nel centro storico, centralizzano la spesa delle Regioni e le risorse dei fondi per lo sviluppo e la coesione per le infrastrutture. “E poi parlano di autonomia. Ma chi prendono in giro?". Così il presidente dei deputati di Italia viva, Davide Faraone, ai microfoni del Gr Rai. (Rin)