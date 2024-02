Rifiuti: Gualtieri visita termovalorizzatore Copenaghen, “ecologico come sarà quello di Roma” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma - sottolinea Gualtieri - è un pezzo di economia circolare, e come a Roma anche qui stanno sperimentando la cattura della Co2 per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. A chi mette in contraddizione la termovalorizzazione con la raccolta differenziata, qui si tratta il residuo indifferenziato ed è l'alternativa alla discarica. È la soluzione più amica dell'ambiente, più efficiente, più coerente con un livello altissimo di raccolta differenziata, che anche noi vogliamo realizzare a Roma". Infine il sindaco mostra dei container all'esterno del termovalorizzatore: "quelli molto probabilmente contengono rifiuti italiani, che sono trattati qui perché in Italia, in alcune zone come a Roma, non ci sono purtroppo impianti come questo. A Roma fortunatamente ancora per poco", conclude Gualtieri. (Rer)