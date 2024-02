© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte con un saluto al seminario "Coesione sociale e territoriale e ordinamento delle autonomie locali" alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.Prefettura (ore 10)Seduta congiunta delle Commissioni Urbanistica e Mobilità e Ambiente con all'ordine del giorno l'audizione dell’associazione Riaprire i Navigli sul progetto di riapertura dei Navigli a Milano.Palazzo Marino (ore 13)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)Il sindaco Giuseppe Sala porta un saluto all'incontro “Dalle parole alle idee: sei regioni svizzere e italiane in dialogo”.Centro Svizzero, via Palestro, 2/4 (ore 19)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, partecipa al convegno Aned (Associazione nazionale emodializzati) dal titolo “I trapianti di organo, tessuti e cellule: scienza, salute e sport nel mondo globalizzato'. Un convegno scientifico sul tema del trapianto e lo stato dell'arte della ricerca scientifica sulla donazione di organi e sul rapporto tra trapianto e sport”.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore 9:30)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica e ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori, partecipa all'incontro “Dalle parole alle idee: sei regioni svizzere e italiane in dialogo”Centro Svizzero, via Palestro, 2/4 (ore 18:30)VARIEIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi presenzia alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Attilio Fontana, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’Anci Lombardia.Prefettura (ore 9:15)Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi è presente al seminario "Coesione sociale e territoriale e ordinamento delle autonomie locali"Prefettura (ore 10)rievocazione storica della fondazione dell’Ospedale San Gerardo dei tintori di Monza in occasione dei suoi 850 anni.Ospedale San Gerardo, via Pergolesi, 33 Monza (ore 16)il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, interviene alla presenza del presidente Alessandro Spada - al Consiglio Generale di Assolombarda sul tema “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza: stato di attuazione e futuri sviluppi”.Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 16:15)Il ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara apre i lavori il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli "Coscienza Umana e Intelligenza Artificiale”. Interviene Paolo Gila, giornalista Rai, autore del libro "L'era della Cosmocronia"Palazzo Bovara, Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, corso Venezia 51 (ore 18)Manifestazione “un luce per Navalnyj” indetta dall' associazione liberale Ponte Atlantico e dalla Comunità dei Russi Liberi di Milano.piazza Scala (ore 19)(Rem)