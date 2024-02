Regno Unito: Tomlinson, necessario che Parlamento approvi disegno legge su accordo con Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario fare in modo che il disegno di legge relativo all'accordo con il Ruanda per la deportazione dei richiedenti asilo venga approvato dal Parlamento britannico. Lo ha detto il sottosegretario per l'Immigrazione illegale, Michael Tomlinson, all'emittente televisiva “Sky News”. "Quando il disegno di legge sarà approvato significa che potremo far decollare gli aerei, quindi dobbiamo far sì che il disegno di legge venga approvato", ha detto Tomlinson in riferimento agli aerei che deporteranno i richiedenti asilo in Ruanda. Secondo il sottosegretario, il disegno di legge si applicherà ai richiedenti asilo già presenti nel Regno Unito. (Rel)