Milano: Rozza (Pd), eventi come quello di Cesano Boscone non devono accadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "nostra solidarietà al medico e al carabiniere aggrediti sabato pomeriggio a Cesano Boscone durante un intervento nei confronti di una persona affetta da disturbi psichici". Lo dichiara in una nota lo dichiara la consigliera regionale del Partito democratico Carmela Rozza, cofirmataria della legge regionale sulla sicurezza del personale sanitario. "Sono eventi che non devono accadere, ed è importante che si codifichino protocolli adeguati che prevedano, per questa tipologia di pazienti, il numero minimo di medici, infermieri e agenti delle forze dell'ordine da impegnare negli interventi, e la formazione che deve essere fatta loro per ridurre al minimo la possibilità che la situazione degeneri. È un principio scritto anche nella legge regionale sulla sicurezza negli ambienti sanitari che ho contribuito a scrivere nella scorsa legislatura e che rimane in buona parte inattuata. Quello che certamente non serve è pensare di inasprire le pene per persone con patologie psichiche, che hanno bisogno di cure e non di sanzioni", conclude Rozza.(Com)