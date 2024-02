Sanità: Schlein, contrasteremo privatizzazione strisciante della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Lanciano, in provincia di Chieti, continua il nostro viaggio per incontrare le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica, costretti ormai a operare in condizioni difficilissime. Anche in Abruzzo il primo punto del programma del candidato presidente, Luciano D’Amico, e del Partito democratico, è la tutela della sanità pubblica, messa in ginocchio dalla Giunta di destra. Non possiamo più accettare i tagli che sta portando avanti il governo Meloni, così come contrasteremo la privatizzazione strisciante della sanità di cui la destra si sta rendendo responsabile". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)