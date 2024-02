Autonomia: Silvestro (FI), domani in Abruzzo seconda tappa indagine su Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani sarò in Abruzzo in qualità di presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, per svolgere la seconda tappa dell’indagine conoscitiva sulla determinazione e sull’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, Francesco Silvestro. “Dopo la missione in Calabria della scorsa settimana - aggiunge il parlamentare -, continuiamo il nostro ciclo di audizioni nelle regioni d’Italia con l’obiettivo di verificare il livello delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali a livello regionale e locale, al fine di valutare la conformità dei livelli essenziali da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale”. Saranno auditi - si legge in una nota - i rappresentati della regione Abruzzo, il presidente della provincia dell’Aquila, avvocato Angelo Caruso, il vicesindaco della città di L'Aquila, avvocato Raffaele Daniele, i rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia ed i rappresentanti delle organizzazioni professionali regionali e dei sindacati.(Com)