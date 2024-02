Sardegna: Cattaneo (FI), elezioni appuntamento fondamentale per centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali in Sardegna, ma anche le comunali previste per giugno in concomitanza con le europee, “saranno uno snodo decisivo per il centrodestra di governo e per dare alla Sardegna e ai sardi la crescita e il sostegno che meritano”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Sono stato in campagna elettorale con il collega deputato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna, e dal confronto col territorio è emersa evidente la enorme potenzialità di questa Regione, di questi comuni e di queste città. Forza Italia sarà determinante, rispettando gli equilibri e l’unità della coalizione di centrodestra, mettendo in campo tutta la sua competenza e la sua capacità di amministrare e far crescere i territori e il mondo delle imprese locali, tutelando allevatori, agricoltori e lavoratori che fanno parte della grande ricchezza di questa terra", aggiunge. (Rin)