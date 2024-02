Migranti: Oim, aumento dei flussi in Niger dopo depenalizzazione traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi migratori in Niger hanno visto un “forte aumento” del 45 per cento a gennaio 2024 rispetto al precedente mese di dicembre, quando era già stato osservato un incremento a seguito dell'abrogazione della legge 036/2015, che ha depenalizzato il traffico di esseri umani.. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Organizzatine internazionale per le migrazioni (Oim) relato al Paese del Saleh. “Questi flussi sono principalmente composti da nigerini e nigeriani diretti in Libia, Algeria, Mali e Nigeria alla ricerca di opportunità economiche e di oro”, riferisce il rapporto. A gennaio sono stati osservati 303.997 migranti nei dieci punti di monitoraggio dell’Oim in Niger: 112.533 in entrata (37 per cento), 66.184 si sono spostati all'interno del paese (22 per cento) e 125.249 hanno lasciato il paese (41 per cento). La media giornaliera dei flussi è stata di 9.806 individui, un aumento del 26 per cento rispetto a dicembre 2023 (7.764 individui). I flussi in entrata sono aumentati dell'80 per cento, quelli interni del 32 per cento e quelli in uscita del 29 per cento rispetto a dicembre 2023.(Res)