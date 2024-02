Firenze: Fratoianni (Avs), strage sul lavoro poteva essere evitata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratoianni aggiunge: "Portino allora questa settimana in Parlamento un provvedimento urgente che contenga la patente a punti per il rispetto delle regole di sicurezza da parte delle aziende, l'obbligo delle tutele degli appalti pubblici anche in quelli privati, il divieto del subappalto sempre più selvaggio e senza limiti, l'obbligo di rispettare un solo contratto di lavoro, il reato di omicidio sul lavoro, il finanziamento per più ispettori e per una campagna straordinaria di controlli nei cantieri e nelle aziende. Se lo fanno, glielo votiamo in 15 minuti. Ma il governo Meloni-Salvini-Tajani avrà questo coraggio?". (Rin)