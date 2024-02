Navalnyj: Borrell, domani la moglie del dissidente russo al Consiglio Esteri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo Aleksej deceduto venerdì scorso mentre si trovava in stato di detenzione in un colonia penale russa, parteciperà domani ai lavori del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo ha reso noto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borell, sul suo profilo X. "I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Aleksej Navalnyj", ha aggiunto Borrell.. (Beb)