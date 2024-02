Spagna: socialisti chiedono proroga per proseguire negoziati con indipendentisti su legge amnistia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialisti, invece, insistono sull'attuale formulazione della legge, perché sarà impossibile provare che Puigdemont e gli altri indipendentisti avessero "l'intenzione diretta" di uccidere qualcuno, e ritiene inoltre che la procedura per alto tradimento per i suddetti in relazione al cosiddetto “complotto russo” decadrà perché dopo sei anni e mezzo non sembra esserci alcuna prova concreta. JxCat preme per ritoccare il reato di terrorismo, linea rossa apparentemente inamovibile per il Psoe, ma chiede anche di valutare altri emendamenti che garantirebbero che i giudici applichino concretamente l'amnistia non appena sarà approvata e revocherebbero qualsiasi misura cautelare, compresi i mandati di cattura europei contro Puigdemont, o qualsiasi tentativo di sottoporlo a carcerazione preventiva qualora dovesse tornare in Spagna. (Spm)