Navalnyj: domani incontro a Bruxelles fra Michel e moglie dissidente russo

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riceverà domani mattina alle 11 Yulia Navalnaya, la moglie del dissidente russo Aleksej, deceduto venerdì scorso in una colonia penale russa. Lo riferisce il portavoce di Michel. In precedenza l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha annunciato che Navalnaya parteciperà al Consiglio Affari esteri che si terrà domani. (Beb)