Autonomia: Montaruli (Fd’I), Schlein non risponde su De Luca, credibilità Pd ai minimi

- Oggi al segretario Schlein è stato espressamente chiesto cosa ne pensasse delle offese che il suo compagno di partito, Vincenzo De Luca, ha rivolto al presidente Meloni. “Di tutta risposta la giornalista si è sentita rispondere sull'autonomia differenziata”. Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. “Una scenetta che mette non poca amarezza e che caratterizza il modo di operare di questo Pd: giustizialista a corrente alterna. Immaginiamo l'imbarazzo da parte dei membri del Nazareno di avere tra le propria fila personaggi tanto infimi come il governatore campano, ma non esprimersi apertamente su determinati atteggiamenti significa avallarli, rendendosi compartecipi di una violenza che viene, invece, condannata solo quando investe qualche esponente del proprio partito. Con l'atteggiamento adottato oggi da Schlein la credibilità del Pd tocca i minimi storici”, aggiunge. (Rin)