Germania: Linnemann (Cdu) propone ai liberaldemocratici di formare una coalizione

- Il segretario generale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Carsten Linnemann, propone al Partito liberaldemocratico (Fdp) di formare una coalizione. Tale proposta giunge dopo le dure critiche del segretario generale del Fdp, Bijan Djir-Sarai, al Partito socialdemocratico e ai Verdi, partner della coalizione al governo in Germania. "È indiscutibile che noi abbiamo la maggiore sovrapposizione di contenuti con l'Fdp", ha dichiarato Linnemann al quotidiano “Bild”. “Noi e i liberali abbiamo un'idea simile della politica, che mette l'individuo al centro e non vuole dettare dall'alto come si dovrebbe vivere”, ha aggiunto il segretario generale dell'Fdp. Linnemann è convinto che una coalizione civile composta da Cdu, Unione cristiano-sociale (Csu) e Fdp sarebbe la coalizione giusta per creare la “svolta decisiva” per il Paese. (Geb)