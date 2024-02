Ue: domani Tajani al Consiglio Esteri, focus su Gaza, Mar Rosso e morte Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, insieme ad altri Stati membri, avvierà un confronto dei 27 sulla morte in carcere del dissidente russo Aleksej Navalnyj. Un tema già sollevato da Tajani in occasione della prima riunione dei ministri degli Esteri G7 per l'anno di presidenza italiana, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 17 febbraio. I ministri avranno quindi una sessione di lavoro dedicata all'aggressione russa all'Ucraina, cui parteciperà anche il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Su richiesta dei Paesi baltici, vi sarà inoltre una discussione sulla situazione in Bielorussia. (Com)