Medio Oriente: generale yemenita Al Obaidi trovato morto al Cairo

- L'ambasciata yemenita in Egitto sta monitorando attentamente le indagini sulla morte del generale Hassan Bin Jalal al Obaidi, trovato senza vita nel suo appartamento al Cairo. Secondo un comunicato dell'ambasciata, Al Obaidi era il direttore del dipartimento di produzione militare del ministero della Difesa del governo riconosciuto dalla Comunità internazionale basato ad Aden. L'ambasciata ha sottolineato l'importanza di monitorare da vicino gli sviluppi delle indagini e degli esami forensi. Inoltre, la rappresentanza diplomatica ha chiesto ai media di assicurare l'accuratezza delle loro notizie e di astenersi dal diffondere informazioni non verificate fino a quando le autorità non pubblicheranno i risultati finali delle indagini. Al momento, né il ministero dell’Interno egiziano, né la Procura hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al caso.(Cae)