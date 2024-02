Libia: ambasciatore Ue incontra ministro Interno Trabelsi, focus su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Unione europea (Ue) in Libia, Nicola Orlando, ha avuto oggi un “incontro produttivo" con il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, Emad Trabelsi. In un messaggio su Twitter, il diplomatico italiano ha spiegato di aver discusso con dei seguiti della recente missione di una delegazione dell’Ue in Libia incentrata su tutti gli aspetti della migrazione. “Abbiamo esaminato le opportunità per espandere la cooperazione sulla migrazione e sulla gestione delle frontiere rispettose dei diritti umani, anche nel sud. Mi ha aggiornato sui suoi piani per combattere il traffico di esseri umani e garantire la stabilità. Ho sottolineato la disponibilità dell’Ue a portare avanti i nostri obiettivi condivisi. Abbiamo concordato di rimanere in stretto contatto nei prossimi mesi”, ha scritto Orlando. (Lit)