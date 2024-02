Gaza: Macron e Al Sisi contrari a offensiva israeliana a Rafah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti hanno sottolineato "l'urgenza di aumentare drasticamente il flusso di aiuti alla popolazione di Gaza". “È imperativo preservare il valico di Rafah, aprire il porto di Ashdod, una via terrestre diretta dalla Giordania, così come tutti i valichi”, ha concordato Macron e Al Sisi. I due capi di Stato hanno inoltre insistito “sull'urgenza di raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”, invitando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a “svolgere il proprio ruolo in questo senso”. Macron e Al Sisi hanno, infine, sottolineato “la necessità di lavorare per la fine della crisi e il rilancio decisivo e irreversibile del processo politico, in vista dell’effettiva attuazione della soluzione dei due Stati”. (Frp)