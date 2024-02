Ucraina: Forze di difesa, completato ieri ritiro da Avdiivka, catturati alcuni nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa dell'Ucraina hanno completato il ritiro delle unità da Avdiivka, la città situata nella regione sudorientale di Donetsk. Lo ha affermato il portavoce del gruppo operativo strategico Tavria, Dmytro Lykhova, in diretta televisiva. "Sì, questo processo è stato completato ieri", ha detto Lykova. Il portavoce ha anche confermato che diversi militari ucraini che hanno combattuto ad Avdiivka sono stati catturati ma non ne ha definito il numero. "Questo numero potrebbe diminuire quando alcuni di loro si uniranno nelle loro unità. La ritirata è avvenuta in condizioni difficili e quindi è necessaria una verifica di coloro che sono partiti, ma non si sono ancora ricongiunti alle loro unità. Forse qualcuno non è riuscito a partire. Questo è un processo che richiede un certo tempo. Vi prego di astenervi dalle speculazioni", ha aggiunto il portavoce. (Kiu)