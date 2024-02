Gaza: direttore Oms, ospedale Nasser non è più funzionante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 operatori sanitari sono morti nel conflitto in corso da oltre quattro mesi nella Striscia di Gaza, dove solamente 11 dei 36 ospedali sono ancora parzialmente funzionanti: cinque nel nord e sei nel sud dell'enclave palestinese. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L'ospedale Nasser di Gaza non è più funzionante, dopo un assedio durato una settimana seguito dal raid in corso”, ha spiegato Ghebreyesus, sottolineando che “il costo dei ritardi” nell’accesso alle cure “sarà pagato dalla vita dei pazienti”. (segue) (Res)