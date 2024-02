Gaza: direttore Oms, ospedale Nasser non è più funzionante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte loro, i militari delle Forze di difesa di Israele (Idf) hanno arrestato almeno cento “sospettati di attività terroristiche” nell'ospedale di Al Nasser di Khan Yunis, il principale centro medico che serve la parte meridionale della Striscia di Gaza. Tra gli arrestati nell'ospedale, secondo quanto reso noto dalle autorità israeliane, figurano un autista di ambulanza di Hamas che avrebbe partecipato all'assalto del 7 ottobre, un altro sospettato che ha ammesso di aver preso parte agli attacchi, e un combattente del Fronte di liberazione popolare della Palestina. Nel corso dell'operazione, i militari hanno trovato armi, inclusi esplosivi e mortai, all'interno dei locali dell'ospedale. Le Idf hanno perquisito l'ospedale Nasser in seguito alle informazioni dell'intelligence, secondo cui in precedenza vi erano tenuti degli ostaggi. Nel corso dell'operazione, tuttavia, gli ostaggi non sono stati trovati. (Res)