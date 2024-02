Ucraina: Zuppi, massima convergenza diplomazia internazionale per porre fine a conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale non può tenersi fuori dalle attività diplomatico volte a porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, a “In Mezz'ora” su RaiTre. E' necessario trovare “massima convergenza” per porre fine alla guerra, ha detto Zuppi, secondo cui il Vaticano, tramite i due nunzi apostolici, a Kiev e Mosca, sta lavorando “per i ricongiungimenti familiari”. (Res)