Cina-Ucraina: Wang incontra Kuleba, Pechino non vende armi letali alle parti in conflitto

- Nella guerra in Est Europa, come in altro teatri, la Cina "insite nel promuovere la pace" e non vende "armi letali" alla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese al termine di un incontro con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba, tenuto a margine dei lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Pechino "non getta benzina sul fuoco e insiste nel promuovere la pace e i colloqui", si legge nella nota. Lungi dallo "sfruttare" eventuali "opportunità", il governo cinese "non vende armi letali alle parti in conflitto. Continueremo a svolgere un ruolo costruttivo nel porre fine alla guerra e ristabilire la pace il prima possibile. Fino a quando ci sarà anche un solo barlume di speranza per la pace, la Cina non rinuncerà ai suoi sforzi", ha aggiunto Wang. (Cip)