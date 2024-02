© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un quadro che non può non preoccuparci. Sono aumentate le disuguaglianze ed è diminuito l’interesse verso di queste. La povertà diventa cronica, c'è una cronicizzazione della povertà". Lo ha detto, ospite a "In mezz’ora", su Rai3, il cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi. (Rin)