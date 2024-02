Firenze: Patuanelli (M5s), cronica mancanza controlli, ridare slancio a sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla tragedia di Firenze, l'ennesima tragedia che parla di morti sul lavoro, io mi auguro che il dibattito non diventi ancora una volta destra contro sinistra. “Questo Paese ha un problema culturale con il lavoro, le norme ci sono e nonostante il subappalto a cascata sia un principio deleterio, è la mancanza di controlli che alimenta queste disgrazie”. Lo scrive in un post su Facebook Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato. “Perché questo è ancora il Paese in cui il rispetto delle regole è definito, quello sì da alcune parti politiche, una vessazione. Al pari delle giuste e sacrosante rivendicazioni sindacali. Ebbene, se c'è un principio su cui l'azione del sindacato può riprendere slancio, appoggiato da tutti, è senz'altro questo: il lavoro nobilita l'uomo, non può ucciderlo", aggiunge. (Rin)