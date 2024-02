Regno Unito: laboristi valutano sostegno a risoluzione su cessate il fuoco immediato a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista sta valutando di sostenere una mozione del del Partito nazionale scozzese (Snp) che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza. Lo ha detto l'esponente laborista e ministro degli Esteri ombra, David Lammy, affermando che il partito "esaminerà" la mozione prima del voto di mercoledì. Questa presa di poszione avviene tre mesi dopo che dieci importanti parlamentari laboristi si sono dimessi per sostenere una precedente mozione dell'Snp sulla questione. Che qualcosa stia cambiando nel partito pare evidente: dopo che ieri i laboristi scozzesi hanno approvato una mozione quasi identica, il leader Keir Starmer ha affermato che il conflitto di Gaza “deve finire adesso”. "Sono appena tornato dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ogni conversazione che ho avuto riguardava la situazione in Israele e Gaza". Il leader laborista ha detto che tutti vogliono la fine dei combattimenti, "non solo temporaneamente, non solo per una pausa, ma in modo permanente". "Un cessate il fuoco che duri. Questo è ciò che deve accadere adesso. I combattimenti devono finire adesso”, ha detto Starmer. (Rel)