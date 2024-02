Cei: Zuppi, l'unica parte che prende la Chiesa è quella della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della Chiesa "con la politica per certi versi è molto più chiaro. Fino a tempi recenti, in Italia, la Chiesa aveva un collateralismo, c'era un partito di ispirazione cristiana: non c'è più e questo chiarisce ancora di più che l'unica parte che prende la Chiesa è quella della persona". Lo ha affermato, ospite a "In mezz’ora", su Rai3, il cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi.(Rin)