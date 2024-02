Navalnyj: Khodorkovsky, regime Putin responsabile della sua morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha alcuna credibilità e il suo regime è responsabile della morte di Aleksej Navalnyj. Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, il noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre, senza tuttavia mai nominare il titolare del Cremlino. “Se il leader di un paese prima avvelena il suo avversario, poi lo rinchiude dietro le sbarre, poi lo spedisce nell'estremo Nord, e poi improvvisamente il suo avversario muore, dopo essere apparso il giorno prima perfettamente in salute dinanzi al giudice, allora la versione secondo cui è successo tutto per puro caso e non c’è nessuno da incolpare - non ha nessuna credibilità”, ha detto Khodorkovsky. (Res)