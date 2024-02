Navalnyj: Khodorkovsky, regime non consentirà funerali, Occidente pensi a prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime russo non consentirà lo svolgimento del funerale del dissidente russo Aleksej Navalnyj. Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, un altro noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre. Secondo Khodorkovsky, “l'opposizione russa risponderà scendendo per le strade di Mosca, o nel giorno delle elezioni o nel giorno del funerale di Aleksej Navalnyj, sempre se questo funerale si terrà”. Il dissidente ha detto di auspicare che l'Occidente si mobiliti e che “davanti a tutto venga posto il destino dei prigionieri politici rimasti in Russia, fra questi ci sono gli altri due compagni di Boris Nemtsov, e sono Ilya Yashin e Vladimir Kara Murza. E’ il loro destino che deve preoccupare davvero l'Occidente, io spero proprio che al Cremlino venga chiesto che questi prigionieri politici vengano rilasciati al più presto”, ha detto il dissidente russo. (Res)