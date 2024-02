Navalnyj: Khodorkovsky, sua morte legata a imminenti elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame fra la morte del dissidente russo Aleksej Navalnyj e le elezioni presidenziali che si terranno a marzo in Russia è evidente. Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, altro noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre. “In Russia per candidarsi alla presidenza bisogna raccogliere un certo numero di firme”, ha spiegato il dissidente parlando della candidatura di Boris Nadezhdin. Inizialmente “a lui è stato permesso” di candidarsi “e tutti sapevano che si trattava di una persona totalmente dipendente dalle autorità ma, nonostante questo, è bastato che dicesse una cosa contro la guerra e subito centinaia di migliaia di russi si sono messi in fila per chiedere la sua candidatura. Così, dopo aver visto cosi tanta gente dell’opposizione, il Cremlino ha avuto paura, Nadezhdin è stato estromesso, ma loro non volevano rischiare e allora Navalnyj è stato ucciso”, ha detto Khodorkovsky. (Res)