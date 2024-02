Violenza donne: Tenerini, proposta FI per rendere indipendenti vittime a livello lavorativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo incardinato in commissione Lavoro diverse proposte, una anche a firma mia e la seconda firma è della responsabile di Azzurro Donna, la nostra Catia Polidori. Lo ha dichiarato Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento lavoro del partito azzurro, ospite a “Super Partes” su Canale 5. “Il tema è veramente importante perché oltre al reddito di libertà - ovvero quel piccolo reddito che consente alle donne che sono nella tutela dei servizi sociali e che hanno intrapreso un percorso in quanto vittime di violenza di genere - prevediamo nella nostra proposta di rendere strutturale lo sgravio da 8 mila euro all'anno per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza di genere. Lo abbiamo portato a 9 mila euro e abbiamo previsto anche nel fondo per l'imprenditoria femminile una parte dedicata alle vittime o per consolidare un'attività già loro o per aprirne una per rendersi indipendenti dal punto di vista lavorativo ed economico. Le donne vittime di violenza di genere sono inserite a tutti gli effetti nelle categorie protette in modo che possano liberarsi insieme ai loro figli e definitivamente dagli aguzzini che spesso sono in casa", ha aggiunto. (Rin)