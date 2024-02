Israele: convocato l’ambasciatore del Brasile per dichiarazioni Lula su genocidio a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Brasile in Israele, Frederico Salomao Duque Estrada Meyer, è stato convocato domani al ministero degli Esteri dopo le “gravi e vergognose” parole del presidente brasiliano Inacio Lula da Silva. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, in un messaggio su X (ex Twitter). Nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Addis Abeba, Etiopia, Lula ha accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza, evocando un paragone con lo sterminio degli ebrei in Germania. “Quanto sta accadendo con il popolo palestinese non si è mai verificato in nessun momento storico. In realtà si è verificato quando (Adolf) Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei”, ha detto Lula. "Le parole del presidente del Brasile sono vergognose e gravi", ha scritto Katz. “Nessuno danneggerà il diritto di Israele a difendersi. Ho ordinato al personale del mio ufficio di convocare domani l’ambasciatore brasiliano per una chiamata di rimprovero”, ha aggiunto il capo della diplomazia israeliana.(Res)