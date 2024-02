Russia: Khodorkovsky, opposizione prenda coscienza che rappresenta la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo in vista delle elezioni presidenziali in Russia è aiutare le persone e l'opposizione a prendere coscienza del fatto che nell’insieme loro rappresentano la maggioranza in Russia. Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, il noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre. “Siamo fiduciosi che in molti risponderanno al nostro appello e si presenteranno alle ore 12 dell'ultimo giorno di votazioni, dimostrando l’uno all’altro di essere contro Putin. E questo sarà l’inizio della fine del regime”, ha detto il dissidente, auspicando “che i Paesi occidentali, che per tanto tempo hanno solo osservato quello che sta accadendo in Russia, trovino finalmente la forza di negare qualsiasi riconoscimento a ciò che Putin rappresenta”. (Res)