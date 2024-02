Ucraina: Khodorkovsky, se Putin non viene fermato presto attaccherà altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la macchina di guerra di Putin non viene fermata in Ucraina, la prossima volta toccherà ai paesi Baltici, "andranno in fiamme i Balcani, accadrà qualcosa in Moldova o chissà dove". Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, il noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre. “Putin non si fermerà, perché la guerra nella sua vita politica è una costante, è già accaduto quattro volte, è il suo modo di conservare il potere. Quando ha bisogno di consolidare il consenso comincia una guerra, lo farà anche per la quinta volta. Finché Putin sarà vivo, non ci sarà pace nel continente europeo, questo bisogna capire”, ha detto il dissidente. “Non si tratta solo di una guerra tra la Russia e l’Ucraina ma una guerra tra la dittatura e i paesi democratici. Non si tratta solo di Ucraina, ma di intera Europa. La guerra è a casa vostra”, ha aggiunto Khodorkovsky. (Res)