Fine vita: Zuppi (Cei), quando parliamo di diritto alla vita parliamo anche del diritto a non soffrire

- "Quando parliamo del diritto alla vita parliamo anche del diritto a non soffrire. Il ricorso alle cure palliative, il diritto a non soffrire, a combattere la sofferenza permetterebbe di scegliere di più. C’è ancora molto da fare. Tutti sono d'accordo che pensare di trovare soluzioni regionali porrebbe anche qualche soluzione inaccettabile". Lo ha affermato, ospite a "In mezz’ora", su Rai3, il cardinale e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), Matteo Maria Zuppi. (Rin)