Nato: generale olandese Eichelsheim, Rutte ha buone possibilità di diventare segretario generale

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha buone possibilità di diventare il nuovo segretario generale della Nato: la sua candidatura è sostenuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi europei. Lo ha detto in un'intervista all'emittente radiofonica “Wnl” il generale Onno Eichelsheim, comandante delle Forze armate olandesi. Per Rutte, ha osservato, “tutto sembra molto positivo”, e la possibilità che succeda al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è “molto alta”. Secondo Eichelsheim gli Stati Uniti e molti Paesi occidentali sostengono la candidatura di Rutte. "Naturalmente, alcune discussioni devono ancora aver luogo", ha detto il generale. Tuttavia, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, di Rutte si è parlato “solo in una luce positiva”, ha aggiunto il generale. (segue) (Beb)