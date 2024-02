Nato: generale olandese Eichelsheim, Rutte ha buone possibilità di diventare segretario generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'emittente televisiva olandese “Nos” ha riferito che il nuovo segretario generale della Nato potrebbe essere eletto entro il prossimo 4 aprile, quando l'alleanza celebrerà il suo 75mo anniversario e in questa occasione i ministri degli Esteri dei Paesi della Nato si riuniranno a Bruxelles. Nei Paesi Bassi, la grande domanda è cosa accadrà dopo se Rutte, attualmente primo ministro ad interim del paese, verrà effettivamente nominato segretario generale della Nato. Ci sono ben poche speranze, infatti, al momento che il nuovo governo venga formato entro il 4 aprile, ed è chiaro che Rutte, sebbene dimissionario, non sarà in grado di mantenere entrambi gli incarichi. E' probabile, quindi, che molto probabilmente nei Paesi Bassi verrà nominato un nuovo leader ad interim mentre sono in corso i negoziati per la formazione del nuovo esecutivo. (Beb)