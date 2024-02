Russia: Khodorkovsky, Putin punta su Trump e su spaccatura nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ritiene che l’ascesa al potere di Donald Trump negli Stati Uniti porterà ad una spaccatura all’interno della Nato. Lo ha detto Mikhail Khodorkovsky, il noto dissidente russo da anni residente a Londra, a “In Mezz'ora” su RaiTre. “Lui crede che ci sarà una spaccatura anche all’interno dell’America, e questo la renderà più debole. Ed è anche convinto che se attaccherà gradualmente i paesi europei della Nato, a cominciare dai paesi Baltici, la Nato non risponderà e si dissolverà”, ha detto Khodorkovsky. “È una persona pragmatica. Ciò non significa che vuole raggiungere la Manica, ma significa che crede di poter dettare la sua volontà a molti paesi europei. Quello che conta per lui adesso è che tutto ciò gli consentirà di mantenere il potere in Russia”, ha aggiunto il dissidente. (Res)